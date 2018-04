Aktien New York: Trump sorgt mit Syrien-Tweet für Beruhigung

Der Dow Jones Industrial stieg daraufhin im frühen Handel um 1,16 Prozent auf 24 470,34 Punkte. Er machte damit die Verluste vom Vortag mehr als wett. Am Mittwoch hatte die Drohung Trumps mit einem Militärschlag in dem Bürgerkriegsland den Dow noch um fast 1 Prozent ins Minus gedrückt. Die Achterbahnfahrt an den US-Börsen geht also munter weiter in Abhängigkeit der Tweets des US-Präsidenten.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,86 Prozent auf 2665,02 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,14 Prozent auf 6658,66 Punkte zu.

Aktien des Heimausstatters Bed, Bath & Beyond brachen nach enttäuschenden Quartalszahlen und Prognosen um fast 20 Prozent auf den niedrigsten Kurs seit mehr als neun Jahren ein. Vor allem die Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon und Wayfair drückte auf die Margen von Bed, Bath & Beyond. Vom Hoch von Anfang 2015 sind die Papiere mittlerweile um mehr als 60 Prozent abgestürzt.

Die Anteilscheine des Vermögensverwalters Blackrock legten um 1,95 Prozent zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie im ersten Quartal hatte selbst die optimistischsten Erwartungen von Analysten übertroffen. Von Januar bis März waren die neu verwalteten Mittel des Finanzkonzerns um rund 57 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Delta Air Lines will im zweiten Quartal die Umsätze pro geflogenem Sitzkilometer steigern. Das gilt als Indikator für höhere Flugpreise. Anleger reagierten erfreut, der Kurs stieg um 3 Prozent und zog auch die Papiere von American Airlines um 2,14 Prozent mit nach oben./bek/he

(AWP)