Aktien New York: Trumps Drohung belastet Kurse vor dem Wochenende

Die Aussicht auf eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die US-Börsen kurz vor dem Wochenende erneut belastet. Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag im späten Handel 0,52 Prozent auf 25 859,70 Punkte. Auf Wochensicht deutete sich damit für den Dow ein Minus in etwa dieser Grössenordnung an.