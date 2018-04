Aktien New York: Trumps Drohungen lassen Anleger vorsichtig werden

Anleger am US-Aktienmarkt haben wegen eines drohenden Militärschlags der USA in Syrien am Mittwoch wieder Vorsicht walten lassen. Der am Vortag noch stark gestiegene Dow Jones Industrial verlor 0,76 Prozent auf 24 223,05 Punkte und gab somit einen Teil der Gewinne vom Vortag wieder ab.