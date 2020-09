Aktien New York: Übernahme-Welle sorgt für einen starken Wochenauftakt

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 1,26 Prozent auf 28 013,72 Punkte in die Höhe. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,44 Prozent auf 3389,05 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,58 Prozent auf 11 262,09 Punkte nach oben.

Vor allem in der Pharmabranche brannten die Anleger ein Kursfeuerwerk ab. Die Aktien von Immunomedics schafften fast eine Kursverdoppelung gegenüber dem Schlusskurs am Freitag auf knapp 84 US-Dollar, nachdem der Pharmakonzern Gilead Sciences eine entsprechend hohe Offerte auf den Tisch gelegt hatte: Er bietet für das Biotech-Unternehmen insgesamt rund 21 Milliarden Dollar in bar, was 88 Dollar je Aktie entspricht. Mit der Transaktion will sich Gilead im Bereich Krebstherapien verstärken. Die Gilead-Anteilsscheine machten anfängliche Verluste schnell wett und legten zuletzt um gut zwei Prozent zu.

Beim Immunomedics-Konkurrenten Seattle Genetics konnten sich die Aktionäre über ein Plus von fast 15 Prozent freuen. Hier sorgte die Kooperation mit dem Pharmariesen Merck & Co bei der Weiterentwicklung von zwei Krebsmedikamenten für strahlende Gesichter. Dafür beteiligt sich Merck & Co mit einer Milliarde Dollar an Seattle Genetics. Die Papiere von Merck & Co notierten moderat im Plus.

Bei Pfizer ging es um fast vier Prozent nach oben. Hier beflügelte allerdings nicht eine Übernahme die Stimmung, sondern die Mitteilung, dass der Pharmakonzern zusammen mit dem Kooperationspartner Biontech eine Corona-Impfstoffstudie ausweiten will. Die in New York gelisteten Biontech-Papiere stiegen um rund vier Prozent.

Kurssprünge gab es auch im Technologiesektor. Dass Nvidia dem japanischen Technologiekonzern Softbank den Chip-Designer Arm für rund 40 Milliarden Dollar abkaufen will, liess die Aktien des Grafikkarten-Spezialisten um rund fünf Prozent steigen. Allerdings erfordert die Übernahme noch die Zustimmung von Wettbewerbshütern rund um die Welt - und da könnte es angesichts der Bedeutung von Arm Widerstände geben.

An der Spitze des Nasdaq 100 schnellten die Papiere von Tesla um fast neun Prozent nach oben. Das US-Anlegermagazin Barron's verwies als Antrieb auf einen Tweet von Unternehmenschef Elon Musk zu dem am 22. September stattfindenden "Batterie-Tag" von Tesla. Der Tweet sei zwar bereits am Freitag abgesetzt worden, habe aber über das Wochenende Fahrt aufgenommen, hiess es. Musk kündigte "viele aufregende Dinge" zum Thema Batterien an.

Im Ringen um die Zukunft der populären Video-App Tiktok in den USA zeichnet sich ein Deal in letzter Minute mit Beteiligung des Software-Konzerns Oracle ab. Allerdings geht es dabei nun nicht mehr um einen Verkauf des US-Geschäfts durch den chinesischen Eigentümer Bytedance, sondern lediglich um eine Rolle für Oracle als Technologie-Partner. Es war zunächst unklar, ob diese Lösung US-Präsident Donald Trump zufriedenstellt. Er setzte Bytedance unter Verweis auf die Datensicherheit ursprünglich eine Frist bis Mitte September, sich vom US-Geschäft zu trennen. Trotz der bestehenden Unwägbarkeiten sprangen Oracle-Aktien nach einer Handelsunterbrechung um rund fünf Prozent hoch, Microsoft-Anteilsscheine gewannen in dem freundlichen Umfeld fast 1 Prozent./la/fba

(AWP)