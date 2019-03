An der Wall Street haben am Freitag fast alle wichtigen Indizes wieder Fahrt aufgenommen. So legte der marktbreite S&P 500 nach seiner Verschnaufpause am Donnerstag um 0,28 Prozent auf 2816,28 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,77 Prozent auf 7298,58 Punkte.