Aktien New York: US-Börse rutscht ins Minus

Der marktbreit aufgestellte S&P 500 fiel um 0,46 Prozent auf 2911,10 Punkte. Für den technologieorientierten Nasdaq 100 ging es um 0,83 Prozent auf 7669,07 Zähler nach unten.

Nach den uneindeutigen geldpolitischen Signalen vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung erwarten Anleger weitere Hinweise von der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Da die Meinungen innerhalb der Notenbank sehr konträr seien, könne Powell für die kommende Sitzung keine definitive Zinssenkung in Aussicht stellen, glaubt Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Eine zu abwartende Haltung aber würde die Anleger enttäuschen.

Jüngste US-Konjunkturdaten weckten derweil Zweifel, ob die Fed ihre Geldpolitik tatsächlich stark lockert, um die Wirtschaft anzukurbeln. So legte der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Juli überraschend deutlich zu. Das Barometer setzt sich unter anderem aus den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, den Neuaufträgen in der Industrie, dem Verbrauchervertrauen und den Baugenehmigungen zusammen. Entsprechend kam die Wall Street zuletzt wieder unter Druck.

An der Dow-Spitze hatten die Aktien des Flugzeugbauers Boeing mit einem Plus von knapp 2,5 Prozent klar die Nase vorn. Das charttechnische Bild hatte sich zuletzt aufgehellt, nachdem die Papiere am Mittwoch die 21-Tage-Linie nach oben durchbrochen hatten. Diese zeigt den kurzfristigen Trend an. Nach zwei tödlichen Abstürzen und dem Flugverbot für seinen bei Kunden beliebtesten Flugzeugtyp 737 Max steckt der Konzern aber weiter in einer schweren Krise.

An der Spitze des S&P 500 schnellten die Papiere von Nordstrom um rund 12 Prozent nach oben. Die Kaufhaus- und Versandhauskette hatte im abgelaufenen Quartal zwar einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet. Die Kennziffern fielen jedoch weniger schlimm als befürchtet aus.

Die Aktien von Keysight Technologies verzeichneten dahinter einen Kurssprung von 8,6 Prozent. Auch die Quartalsresultate des Messgeräte-Herstellers übertrafen die durchschnittlichen Markterwartungen. Zudem äusserte sich die Investmentbank Robert W. Baird positiv zu den Anteilscheinen./la/he

(AWP)