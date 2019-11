Aktien New York: US-Börsen setzen mehrheitlich Rekordlauf fort

Am Tag vor "Thanksgiving" haben die wichtigsten US-Indizes mehrheitlich ihren Rekordlauf in moderatem Tempo fortgesetzt. Nur der Dow Jones Industrial kam am Mittwoch zunächst nicht vom Fleck. Nach wie vor erwarten die Anleger die Bekanntgabe eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China. Diese Hoffnung treibt die Börsenrally bereits seit geraumer Zeit an. Genährt wird sie dabei stets aufs Neue von den zwei weltgrössten Volkswirtschaften, die stetig häppchenweise Informationen zum Stand der Gespräche in die Märkte sickern lassen.