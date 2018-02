Aktien New York: US-Börsen trotzen den Zinssorgen

Anleger haben am Mittwoch in New York die Angst vor schnellen Zinserhöhungen vorerst verdrängt. Die Aufbruchstimmung nach dem Kursrutsch der beiden Vorwochen, die sich schon an den vergangenen drei Handelstagen herauskristallisierte, überwog zur Wochenmitte die erneuerten Sorgen vor einer möglicherweise steileren Zinskurve, die von unerwartet deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen untermauert wurde.