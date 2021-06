Aktien New York: Verhalten im Plus - Anleger warten auf nächste Impulse

Die Anleger, so hiess es am Markt, manövrierten derzeit weiter zwischen der Hoffnung auf eine starke Konjunkturerholung und Sorgen vor einer zu stark anziehenden Inflation, welche die US-Notenbank Fed mit ihrer lockeren Zinspolitik unter Druck setzen könnte. Am Vortag schon hatten die US-Börsen trotz guter US-Stimmungsdaten ihren anfänglichen Schwung verloren.

Die Akteure am Markt warteten wegen der Inflationsbedenken auf weitere Signale der Währungshüter sowie weitere wichtige Wirtschaftsdaten im Wochenverlauf, darunter der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag. Anleger seien derzeit in der Warteschleife, so ein Analyst. Er sieht zwar eine Basis für einen geldpolitischen Kurswechsel, aber kein automatisches Ende der Aktienrally./tih/fba

(AWP)