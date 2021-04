Die Anleger an den US-Börsen haben sich nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal zurückgehalten. Gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,20 Prozent tiefer bei 33 733,80 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 4122,80 Punkte nach unten. Optimistische Wirtschaftserwartungen und das billige Geld der Notenbank hatten erst am Freitag beiden Standartwerte-Indizes Bestmarken beschert. An der Technologiebörse Nasdaq war der Auswahlindex Nasdaq 100 dagegen knapp an einem Rekordhoch vorbei geschrammt - er verlor zum Wochenanfang 0,37 Prozent auf 13 793,35 Punkte.