Aktien New York: Verluste halten sich in Grenzen

Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die Sanktionen vieler Länder gegen Russland haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zum Wochenauftakt verunsichert. Der Dow Jones Industrial verlor am Montag zuletzt 0,95 Prozent auf 33 736,05 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,72 Prozent auf 4352,97 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,27 Prozent auf 14151,46 Zähler.