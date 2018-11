Enttäuschende Ausblicke zweier Branchengrössen aus dem Technologiesektor haben am Freitag die Stimmung an den US-Börsen belastet. Der Dow Jones Industrial knüpfte nach einem Tag Unterbrechnung wieder an seine Verlustserie an und gab im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 25 189,14 Punkte nach. Sein Wochenverlust beläuft sich damit aktuell auf 3 Prozent, womit die Gewinne aus der Woche zuvor wieder ausradiert wären.