Aktien New York: Verluste nach starkem Vortag - US-Politik belastet

Nach dem starken Vortag haben die New Yorker Aktien-Indizes am Freitag Federn gelassen. Abermals beeinflussten die politischen Geschehnisse in Washington die Börsen, diesmal überwiegend negativ. Der Dow Jones Industrial sank bislang um 0,38 Prozent auf 24 179,16 Punkte. Kurzzeitig tauchte der Leitindex sogar unter die Marke von 24 000 Punkten, die er am Vortag erstmals übersprungen hatte.