Aktien New York: Verluste - Situation in Hongkong spitzt sich zu

Die Wall Street hat am Montag zunächst an ihre Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Angesichts der sich zuspitzenden Protestwelle in Hongkong verlor der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,70 Prozent auf 26 104,42 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,73 Prozent auf 2897,47 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,66 Prozent auf 7595,97 Punkte.