Aktien New York: Verluste weiten sich aus - Zinsumfeld bleibt im Mittelpunkt

Der New Yorker Aktienmarkt zollt am Dienstag weiterhin der jüngsten Rekordjagd seinen Tribut. Der Dow Jones Industrial fiel zwei Stunden vor Handelsschluss um 1,33 Prozent auf 26'088,44 Punkte und setzte so seine am Vortag begonnene Talfahrt fort. Seit Freitag, als der Leitindex bei 26'616 Punkten die nächste Bestmarke setzte, hat er nun schon fast 2 Prozent verloren.