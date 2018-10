Aktien New York: Versuch einer Stabilisierung nach Vortages-Kurseinbruch

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach dem Vortages-Ausverkauf zu einem vorsichtigen Stabilisierungsversuch angesetzt. Zins- und Inflationssorgen halten die Anleger aber weiter in Schach. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners beobachtete eine hohe Verunsicherung der Anleger, ablesbar an den weltweit deutlich gestiegenen Volatilitätsindizes.