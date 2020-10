Aktien New York: Vor freundlichem Abschluss einer starken Woche

Die Wall Street hat den Handel am Freitag dank der Aussicht auf weitere Konjunkturspritzen mit weiteren Kursgewinnen aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann nach der ersten halben Stunde 0,22 Prozent auf 28 489,05 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenplus von rund 3 Prozent an. Der breit gefasste S&P 500 rückte am Freitag um 0,49 Prozent auf 3463,63 Punkte vor und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,79 Prozent auf 11 642,16 Punkte.