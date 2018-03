Aktien New York: Wall Street kommt nach Erholungsrally kaum vom Fleck

Nach der fulminanten Erholungsrally an der Wall Street haben es die Anleger am Dienstag ruhiger angehen lassen. Der Dow Jones Industrial kletterte in den ersten Minuten zwar bis auf 24 300 Punkte, lag nach einer Handelsstunde aber nur noch mit 0,09 Prozent im Plus bei 24 224,67 Punkten. Tags zuvor war er vom tiefsten Stand seit sechs Wochen um 2,84 Prozent nach oben geschossen.