Aktien New York: Wall Street setzt sich ab - Dow erstmals über 23 800 Punkten

Die Wall Street hat am Dienstag die zögerliche Entwicklung an den Europa-Börsen abgeschüttelt. Querelen in der Europäischen Union bremsten zunächst auch in New York die Kurse, dann aber setzte sich der Dow Jones Industrial zusehends in die Gewinnzone ab und überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 26 800 Punkten. Zuletzt rückte er um 0,60 Prozent auf 26 811,80 Zähler vor.