Der Dow Jones Industrial kletterte daraufhin am Montag in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um 1,76 Prozent auf 23 946,53 Punkte. In den vergangenen fünf Handelstagen war der Leitindex um 5,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen abgesackt.

Mit minus 6 Prozent war es für den breit gefassten S&P 500 noch deutlicher abwärts gegangen. Er legte nun am Montag um 1,58 Prozent auf 2629,15 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,89 Prozent auf 6630,77 Punkte./ag/he

(AWP)