Aktien New York: Walt Disney und JPMorgan befeuern Dow

Starke Quartalszahlen der Wall-Street-Bank JPMorgan und ein Rekordhoch bei den Aktien von Walt Disney haben zum Handelsstart am Freitag den Dow Jones Industrial befeuert. Der New Yorker Leitindex gewann bislang 1,09 Prozent auf 26 427,00 Punkte. Die Disney-Aktien eroberten mit einem Plus von mehr als 11 Prozent die Index-Spitze.