Aktien New York: Weitere Erholung - Alphabet schwächeln nach Zahlen

In der ersten Handelsstunde stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,52 Prozent auf 25 370,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,36 Prozent auf 2734,59 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,74 Prozent auf 7011,23 Zähler vor.

"Jetzt muss sich zeigen, ob der Dow wirklich durch eine nachhaltige Nachfrage in seinem Aufwärtstrend verbleiben kann", heisst es in einem aktuellen Kommentar von Index-Radar. Deren Experten hatten in den vergangenen Wochen immer wieder vor einem Rückschlagsrisiko beim US-Leitindex gewarnt./gl/fba

(AWP)