Aktien New York: Weitere Gewinne - Nasdaq 100 mit Rekordhoch

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gewann nach der ersten Handelsstunde am Donnerstag 0,37 Prozent auf 26 366,05 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Aufschlag von 0,19 Prozent auf 3128,78 Punkte.

Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise lässt die Kurse immer weiter steigen. Immer mehr Experten warnen aber vor der nächsten Korrektur. "Bald kaufen nur noch Spielernaturen", kommentierten die Charttechniker von Index Radar.

Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Mai an diesem Freitag wurden vor dem Börsenstart am Donnerstag aktuelle wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Zwar sank die Zahl bis einschliesslich 30. Mai, da die meisten Bundesstaaten begonnen haben, ihre wegen der Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen wieder zu lockern, sie ging allerdings nicht ganz so deutlich wie erwartet zurück.

Die allmählichen wirtschaftlichen Lockerungen und der Abbau von Reisebeschränkungen helfen dem schwer gebeutelten Tourismussektor und damit auch den Fluggesellschaften. American Airlines will nun den Betrieb nach dem weitgehenden Flugstopp in der Corona-Krise ab Juli wieder ein Stück hochfahren. Die Nachfrage nach Inlandsflügen sei im Laufe des Mai gestiegen, teilte das Unternehmen mit. American-Airlines-Papiere schnellten um gut 24 Prozent hoch.

Die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing bauten ihren Vortagesgewinn von fast 13 Prozent um weitere 6,8 Prozent aus. Damit waren sie abermals an der Dow-Spitze.

Bei der Online-Handelsplattform Ebay laufen die Geschäfte in der Corona-Pandemie wesentlich besser als erwartet. Für das laufende zweite Quartal stellte das Unternehmen ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht. Ebay-Aktien reagierten darauf mit plus 6,5 Prozent.

Auch die Anteilscheine des am Mittwoch an die Börse zurückgekehrten Musikkonzerns Warner Music Group kletterten weiter nach oben mit 4,7 Prozent. Der Ausgabepreis je Aktie hatte bei 25 Dollar gelegen. Warner Music ist der bislang grösste US-Börsengang im Jahr 2020.

Für die Papiere des US-Nutzfahrzeugherstellers Navistar ging es um 6,8 Prozent hoch. Händlern zufolge fiel der Quartalsverlust nicht so heftig wie erwartet aus./ajx/he

(AWP)