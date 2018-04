Aktien New York: Weitere Gewinne - Vorerst keine Eskalation in Syrien

Die jüngsten Militärschläge der USA, Grossbritanniens und Frankreichs gegen Ziele in Syrien haben die Anleger am New Yorker Aktienmarkt am Montag nicht beunruhigt. Der Dow Jones Industrial rückte im Frühhandel um 0,66 Prozent auf 24 521,55 Punkte vor und knüpfte so an seine zuletzt solide Tendenz an. Bereits in der Vorwoche hatte das Kursbarometer der Wall Street um 1,8 Prozent zugelegt.