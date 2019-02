Aktien New York: Weitere Verluste - 'Erholung droht Treibstoff auszugehen'

Die Wall Street zollt ihrer wochenlangen Erholungsrally weiter Tribut: Am Donnerstag sank der Dow Jones Industrial in der ersten Handelsstunde um 0,41 Prozent auf 25 287,31 Punkte. Bereits am Tag zuvor war der US-Leitindex kaum von der Stelle gekommen und hatte auf dem höchsten Niveau seit Anfang Dezember knapp im Minus geschlossen. "Der Treibstoff für die Erholung droht auszugehen", kommentierte Aktienstratege Manfred Bucher von der BayernLB die nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern fast weltweit nachgebenden Kurse.