Aktien New York: Weiterer Erholungsversuch nach tristem Wochenverlauf

Nach einer bislang sehr schwachen Börsenwoche haben die US-Börsen am Freitag erneut den Versuch einer Stabilisierung unternommen. Derartige Versuche waren im bisherigen Wochenverlauf am Ende stets gescheitert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 1,03 Prozent auf 32 056 Punkte zu. Auf Wochensicht zeichnet sich gleichwohl ein Verlust von 2,6 Prozent ab. Am Vortag war der Dow auf den tiefsten Stand seit März vergangenen Jahres abgesackt.