Wenige Minuten nach der Startglocke an der Wall Street notierte der Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 0,05 Prozent auf 35 510 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kam mit plus 0,03 Prozent auf 4651 Punkte ebenfalls kaum voran. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,12 Prozent auf 15 967 Punkte ein. Er hatte am Vortag noch deutlich stärker zugelegt als die Standardwerte./ajx/he

(AWP)