Aktien New York: Wenig Bewegung vor Trumps Treffen mit Xi auf G20-Gipfel

Die US-Börsen haben sich am Freitag nach dem Beginn des G20-Gipfels in Japan nur wenig von der Stelle bewegt. Zuletzt verzeichnete der Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,20 Prozent auf 26 580,54 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,37 Prozent auf 2935,66 Punkte. Dagegen kam der Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Minus von 0,01 Prozent auf 7656,01 Zähler kaum vom Fleck. Damit hielt die seit Tagen lustlose Kursentwicklung an der Wall Street an.