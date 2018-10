Aktien New York: Zinsangst bremst den Höhenflug beim Dow

Mittlerweile fürchten viele Investoren, dass die US-Zinsen rascher als erwartet steigen könnten. Zuvor hatte US-Notenbankchef Jerome Powell wegen der zuletzt starken US-Konjunkturdaten indirekt ein eventuell schnelleres Tempo bei den Zinserhöhungen in Aussicht gestellt als gemeinhin erwartet. Danach zogen die Kapitalmarktzinsen in den USA kräftig an. Neue Impulse könnten kurz nach Börsenstart noch von den Auftragseingängen in der Industrie kommen.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,30 Prozent auf 2916,86 Punkte. Bei Technologiewerten ging es im frühen Börsengeschehen noch etwas trüber zu, wie der Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Abschlag von 0,89 Prozent auf 7569,49 Zähler zeigte./tih/he

(AWP)