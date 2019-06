Aktien New York: Zurückhaltung - Tech-Werte schwach nach Broadcom-Umsatzwarnung

Die Investoren an der Wall Street haben sich am Freitag zunächst in Zurückhaltung geübt. Der Dow Jones Industrial verlor wenige Minuten nach dem Start 0,33 Prozent auf 26 020,35 Punkte. Auf Wochensicht steuert der US-Leitindex damit aber noch auf ein moderates Plus von 0,14 Prozent zu.