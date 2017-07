Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben sich die Anleger an der Wall Street erst einmal zurückgehalten. Am Montag gab es noch keine wichtigen Unternehmenszahlen. Die US-Notenbank Fed tritt erst am Mittwoch mit möglichen Hinweisen zur künftigen Geldpolitik auf den Plan. Durchwachsene Konjunkturdaten liessen die Aktienkurse zum Wochenauftakt kalt.