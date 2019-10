Aktien New York: Zurückhaltung vor Zinsentscheid - Neuer Rekord für S&P 500

Die Anleger am US-Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig geblieben. Dennoch gelang es dem S&P 500 , mit kleinen Schrittchen auf ein neues Rekordhoch zu klettern. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets warten die Anleger auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Gehofft wird auf die dritte Zinssenkung in Folge, was auch Enttäuschungspotenzial birgt.