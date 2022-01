Aktien Schweiz: Abwärtstrend bleibt ungebrochen

Der Schweizer Aktienmarkt fällt am Donnerstagvormittag erneut zurück und setzt damit den seit Jahresbeginn andauernden Abwärtstrend fort. Gemäss aktuellem Stand zeichnet sich in der dritten Woche des Jahres das dritte Minus ab. Das am Vortag markierte Jahrestief liegt um über 500 Punkte unter dem Allzeithoch von Anfang Januar. Die Börsenstimmung wird in Marktkreisen denn auch als angeschlagen bezeichnet.