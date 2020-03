Aktien Schweiz: Abwärtstrend geht weiter - kein Vertrauen

Die Schweizer Börse nimmt am Dienstag nach einer festeren Eröffnung den Abwärtstrend rasch wieder auf. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung habe sich wieder verflüchtigt, heisst es am Markt. Den Anlegern fehle das Vertrauen. Daher hätten sie sich nach der Eröffnung wieder vom Markt zurückgezogen. Sie seien ausserdem verunsichert, weil Länder wie Frankreich und Belgien den Börsenhandel einschränken. So sind in den beiden Ländern Leerverkäufe am Dienstag untersagt. Im Verlauf grenzten sich die Einbussen wieder etwas sein.