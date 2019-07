Aktien Schweiz: Anfangsverluste aufgeholt - Anleger bleiben vorsichtig

Der Schweizer Aktienmarkt macht am Montag anfängliche Verluste wett. Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Vor den zahlreichen Firmenabschlüssen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, und dem Zinsbeschluss der US-Notenbank Fed am Mittwochabend verhielten sich die Anleger vorsichtig. Weil die Schweizer Börse am Donnerstag wegen des Nationalfeiertags geschlossen bleibt, gingen sie keine unnötigen Risiken ein, da sie erst am Freitag reagieren könnten, falls es nach der US-Zinsentscheidung zu Kursausschlägen kommen sollte, heisst es am Markt.