Aktien Schweiz: Anleger fassen Mut vor US-Arbeitsmarktdaten

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitagvormittag nach einem schwächeren Start fester. Die Anleger fassten trotz der am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen neuen Mut und griffen nach Aktien, heisst es am Markt. In Erwartung guter Job-Zahlen und in der Hoffnung, dass bei den Verhandlungen im Zusammenhang mit einen weiteren Corona-Hilfspaket in den USA letztlich die Vernunft siege und es eine Lösung gebe, kauften die Marktteilnehmer Aktien. Vor diesem Hintergrund rücke der wieder hochkochende Handelsstreit der USA mit China etwas in den Hintergrund.