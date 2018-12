Aktien Schweiz: Anleger wagen sich zum Jahresende aus der Deckung

Und die Volatilität an den Märkten bleibe auch weiterhin gross. Dabei seien die gehandelten Volumen - wie üblich zwischen den Feiertagen - gering, hiess es aus Handelskreisen. Zusammenfassend sei das Börsenjahr 2018 ein "Reinfall ins Wasser" gewesen. "Nach einem bereits im Januar erzielten Jahreshoch ging es in der Tendenz fast durchweg gen Süden", erklärte ein Händler. Enttäuschend sei dabei auch das ansonsten starke Schlussquartal gewesen. Und auch für das neue Jahr gehen Analysten davon aus, dass sich die Stimmung an den Börsen vorerst kaum aufhellen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) liegt gegen 10.50 Uhr 2,24 Prozent im Plus bei 8'379,08 Punkten. Seit Jahresbeginn weist der Leitindex ein Minus von etwa 12 Prozent auf. Im Gegensatz zu 2017 wird 2018 somit nicht als gutes Börsenjahr in die Geschichte eingehen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt 2,32 Prozent auf 1'289,11 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 2,09 Prozent auf 9'777,27 Zähler. Von den 30 grössten Titeln liegen weiterhin alle im Plus.

Die klarsten Gewinne im SMI/SLI entfallen zum Jahresende auf die stark volatilen Technologiewerte, allen voran AMS (+7,7%). Doch auch die Valoren von Logitech (+3,9%) oder diejenigen des Bankensoftwareherstellers Temenos (+1,6%) stehen auf den Einkaufszetteln der Anleger.

Weitere typische Zykliker wie etwa Dufry (+3,2%), Clariant (+2,7%), ABB (+2,6%) oder Schindler (+2,5%) legen ebenfalls klar zu. Selbes gilt auch für die Papiere der Luxusgüterproduzenten Richemont und Swatch, die mit 3,2, respektive 2,8 Prozent im Plus liegen.

Erholen können sich am Freitag ausserdem die im Jahresverlauf stark gebeutelten Bankenwerte, allen voran UBS (+3,5%), gefolgt von Julius Bär (+3,2%) und CS, die 3,2 Prozent an Wert gewinnen können.

Leicht unter dem Markt tendieren derzeit die defensiven Schwergewichte. Doch liegen die Pharmawerte Roche (+2,0%) und Novartis (+1,9%) klar im grünen Bereich. Auch für die Aktien des Nahrungsmittelriesen Nestlé präsentiert sich die Lage am letzten Handelstag des Jahres mit einem Plus von 2,0 Prozent freundlich.

Etwas schwächer als der Gesamtmarkt notieren unter den Blue Chips hingegen die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova (+1,0%), Givaudan, Kühne+Nagel (je +1,3%) sowie die Valoren von Sika (+1,4%).

Im breiten Markt legen die Valoren des Versicherers Bâloise um 2,1 Prozent zu. Sie tendieren somit in etwa im Rahmen des Gesamtmarktes. Am Morgen gab es hier die Nachricht, dass die Bâloise sich mit 20 Prozent am auf Gesundheitsimmobilien spezialisierten Unternehmen Infracore beteiligen wird. 80 Prozent der Anteile verbleiben bei der Hotel- und Klinikgruppe Aevis Victoria (+0,3%).

Am stärksten gen Norden geht es hier allerdings mit den Aktien von Firmen wie Obseva (+8,4%) oder ebenfalls mit Technologiepapieren wie U-blox (+6,1%) oder den Valoren des Vakuumventilherstellers VAT (3,3%).

Mit einem Plus dürfte das Jahr auch für Aryzta (5,7%) enden. Allerdings hatten die Aktien des Backwarenherstellers im Jahresverlauf etwa 85 Prozent ihres Werts verloren.

Im Minus stehen im breiten Markt derweil Titel wie Kuros (-6,5%), Asmallworld (-4,3%) oder Von Roll (-2,6%).

