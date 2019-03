Aktien Schweiz: Auf breiter Front fester - Anleger schalten in Risk on-Modus

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenschluss auf breiter Front fester. Die Stimmung habe sich merklich aufgehellt, nachdem es berechtigte Hoffnungen auf Fortschritte in den Verhandlungen im Handelsstreit der USA mit China gebe, heisst es am Markt. Wenn der Streit beigelegt werden könne, werde sich dies auch positiv auf die Weltwirtschaft auswirken. Daher würden vor allem zyklische und Finanzwerte gesucht. "Wir haben in den 'risk on-modus' hochgeschaltet. Da sind defensive Werte nicht gefragt", sagt ein Händler.