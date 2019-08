Aktien Schweiz: Auf dem Rückzug - Konjunktursorgen dämpfen Anlegerstimmung

Zunehmende Konjunktursorgen trüben die Anlegerstimmung immer stärker ein. Die Schweizer Börse präsentiert sich daher am Mittwoch auf breiter Front schwächer. Nach wie vor machen die Marktteilnehmer den Handelsstreit der USA mit China und die Regierungskrise in Italien als Hauptschuldige aus. Zusätzlich genährt wird der Pessimismus von einer Reihe von Wirtschaftszahlen aus dem In- und Ausland.