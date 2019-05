Aktien Schweiz: Auf dem Weg zum Rekordhoch - moderate Umsätze

Die Schweizer Börse knüpft am Montag an den Aufwärtstrend vom Wochenschluss an. Dabei steigt der Leitindex mit Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA und Japan bis wenige Zähler unter den Anfang Monat erreichten Rekordstand hoch. Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Wegen Feiertagen bleiben die Börsen in den USA und in London geschlossen. Damit fehlt es auch an wichtigen kursbewegenden Impulse. "Ohne die Marktteilnehmer aus den beiden wichtigen Märkten geht in der Regel nicht viel bei uns", sagt ein Börsianer.