Aktien Schweiz: Auf Richtungssuche - Verunsicherung bremst Erholung

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Montag nach einem verhaltenen Start und nach der schwachen Vorwoche im Verlauf nur zögerlich eine freundliche Tendenz durch. Die Anleger trauen sich laut Händlern nicht recht aus der Deckung. "Es ist irgendwie unheimlich: Die Infektionszahlen mit dem Corona-Virus nehmen weltweit zu und eine zweite Welle droht. Die politischen Spannungen zwischen den USA und China steigen ebenfalls. Und trotzdem können die Märkte ihr hohes Kursniveau halten", sagt ein Börsianer. Dass die Anleger verunsichert seien, lasse sich aber am dem rekordhohen Goldkurs ablesen.