Aktien Schweiz: Auf tiefem Niveau seitwärts

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagmittag tief im roten Bereich. Seit einer bereits sehr schwachen Eröffnung bewegt sich der Leitindex SMI mehr oder weniger seitwärts. Nach drei Tagen mit steigenden Kursen und dem Feiertag am Donnerstag wird damit ein guter Teil der Gewinne vom Wochenbeginn wieder mitgenommen. An anderen Orten in Europa und auch in den USA wurde an Auffahrt gehandelt, wobei die Börsen mehrheitlich Abschläge verzeichneten, welche die Schweizer Aktien nun nachzeichnen müssen. Die Stimmung hat sich mit dem Aufkommen neuer politischer Spannungen zwischen den USA und China aber auch grundsätzlich wieder etwas verschlechtert.