Aktien Schweiz: Aufholjagd des Vortages wird vorerst bestätigt

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag erneut massiv zu und knüpft damit an die ausserordentlich starke Vorstellung vom Vortag an. Vom Tiefpunkt am Montag bei 7'650 Punkten hat der SMI in der laufenden Woche bereits gegen 1'400 Punkte oder rund 18 Prozent gutgemacht. Die von verschiedenen Notenbanken in der laufenden Woche angekündigten Massnahmen scheinen damit zumindest für den Moment zu fruchten. Die Volatilität bleibt aber trotz einem leichten Rückgang sehr hoch und ein erneuter Rückschlag liegt jederzeit in der Luft. Für grössere Schwankungen könnte vor dem Wochenschluss auch der grosse Verfallstermin sorgen, der so genannte "Hexensabbat".