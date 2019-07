Aktien Schweiz: Aufwärtstrend intakt - keine Ermüdungserscheinungen

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch weiter zu und knüpft damit an die vier positiven Vortage an. Der SMI zeigt somit weiterhin keine Ermüdungserscheinungen, nachdem er am Vortag erstmals über 10'000 Punkten geschlossen hatte. Die am Vortag von den USA gegenüber der EU angedrohten Sonderzölle im Zusammenhang mit Flugzeugsubventionen trüben die Stimmung der Investoren kaum ein. Dafür freuen sich die Marktteilnehmer über gute Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowie über die Nominierung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank.