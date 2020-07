Aktien Schweiz: Bullen gewinnen Oberhand und treiben SMI an

Zum Wochenstart ist der Schweizer Aktienmarkt fest in den Händen der Bullen. Der Leitindex SMI war mit Kursgewinnen von etwas mehr als einem Prozent in den Handel gestartet, konnte diese im weiteren Handelsverlauf allerdings nicht ganz halten. Als treibende Kraft für die Kursgewinne verweisen Händler auf die Märkte in Asien, wo die Börsen teilweise deutlich zulegen. Das beflügelt auch an den anderen europäischen Börsenplätzen das Marktgeschehen zum Wochenstart.