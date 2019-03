Aktien Schweiz: Dank Konjunkturhoffnungen zurück im Aufwind

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenschluss auf breiter Front fester. Händler verweisen auf positive Vorgaben aus China, wo sich die Stimmung in der Industrie wieder etwas aufgehellt hat. Auch Konjunkturzahlen aus Europa liessen wegen der guten Arbeitsmarktlage auf einen anhaltend regen Konsum schliessen. Dies mache die Anleger optimistisch für die weitere Entwicklung, heisst es. Damit hielt der Rücksetzer des SMI lediglich zwei Tage an, nachdem der Leitindex in den Wochen zuvor kräftig zugelegt hatte. Zum Wochenschluss neigten die Anleger ohnehin dazu, Risiken abzubauen und Short-Positionen glattzustellen.