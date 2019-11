Aktien Schweiz: Dank Schwergewicht Novartis freundlicher Gesamtmarkt

Die Schweizer Börse tendiert am Montag insgesamt etwas fester. Allerdings zeigt sich der Markt uneinheitlich. Die Anleger seien wieder einmal verunsichert über das Hin und Her im US-chinesischen Handelsstreit und wegen der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump. Daher würden Aktien von konjunkturresistenten Firmen tendenziell gesucht und Finanzwerte und zyklische Titel dagegen eher gemieden. "Dass sich der SMI im Plus hält, ist vor allem dem Schwergewicht Novartis geschuldet", sagt ein Händler. Möglichweise dämpfe der US-Feiertag 'Veterans Day', an dem in den USA die Bondmärkte geschlossen bleiben und auch keine Dollar-Valutierung gemacht werden könne, die Aktivitäten noch zusätzlich ein wenig, heisst es am Markt,