Aktien Schweiz: Defensive Werte hieven SMI ins Plus - Roche stark gefragt

Die Angst vor einer zweiten Welle des Coronavirus habe die Freude über die Lockerungen bei den Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wieder ein wenig gedämpft, heisst es. Das Coronavirus scheine noch nicht besiegt zu sein, heisst es im Market Update von IG. Noch sei das Schlimmste an den Finanzmärkten nicht überstanden. Die Kritiker der Lockerungen könnten Recht bekommen, wird befürchtet. An den Börsen in Fernost hatte die Mitteilung, dass in der chinesischen Stadt Wuhan am Montag fünf neue Fälle mit dem Coronavirus gemeldet worden waren, für Abgaben gesorgt.

Der SMI notiert um 11.05 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 9'719,38 Punkten. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Aktien enthalten sind, steigt 0,17 Prozent auf 1'415,89 und der umfassende SPI um 0,31 Prozent auf 12,116,53 Zähler. Gut die Hälfte der SLI-Titel gibt nach.

An der Spitze bei den Gewinnern im Feld der Blue Chips stehen Logitech, die den Kursgewinn auf 6,3 Prozent ausbauen können. Bei 52,88 Franken markiert der Titel ein Rekordhoch. Der Hersteller von Computerzubehör profitierte im Schlussquartal 2019/20 von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und übertraf die Erwartungen der Analysten klar.

An zweiter Stelle folgen Roche (+1,4%). Damit ist ein Grossteil des Indexgewinns dem Pharmaschwergewicht geschuldet. Europaweit seien Pharmawerte gesucht, heisst es am Markt, Doch Roche hänge die Konkurrenten derzeit vor allem wegen der Diagnostiksparte ab. "Solange es keinen Impfstoff oder ein effektives Mittel gegen Covid-19 gibt, wird halt eben so viel wie möglich getestet", sagt ein Händler. Und dies werde wohl noch einige Zeit so bleiben. Es werde wohl nicht mehr lange dauern, bis Roche den bisherigen Höchstkurs von 357,85 Franken vom April 2020 übertreffen werde.

Die Anteile von Novartis gewinnen derweil 0,4 Prozent. Mit Alcon (+0,7%), Givaudan (+0,7%) und Lonza (+0,6%) weitere defensive Werte gefragt. Alcon wird in der Nacht auf Mittwoch Zahlen vorlegen.

Zu den Gewinnern zählen ausserdem die arg gebeutelten Swatch-Aktien (+1,3%) und die PS von Schindler (+1,2%), die wegen des hohen Anteils des Service-Geschäfts ebenfalls als ein wenig defensiv gelten.

Auf der anderen Seite sind Versicherungen wenig gefragt: Swiss Re (-1,1%), Zurich (-0,3%) und Swiss Life (-0,5%) verlieren an Wert. Der Lebensversicherer hat im ersten Quartal an Geschäftsvolumen verloren. Das war erwartet worden, denn Swiss Life hatte im Vorjahr nach dem Rückzug des Konkurrenten Axa aus der Vollversicherung viele Kunden dazugewonnen und nun hat sich die Lage normalisiert. Die Zurich wird am Donnerstag ihren Zwischenbericht veröffentlichen.

Auch die Zykliker LafargeHolcim (-0,9%), Temenos (-0,7%), Sika(-0,5%) und Adecco (-0,3%) stehen auf den Verkaufslisten.

Am breiten Markt verlieren Dufry (-4,2%) an Wert. Der Reisedetailhändler hat die Auswirkungen der Coronakrise im März und April heftig zu spüren bekommen. Mit dem weitgehenden Stillstand des internationalen Flugverkehrs fielen im April 94 Prozent des Umsatzes weg.

Die Aktien des Flughafens Zürich sinken um ein Prozent.

Gesucht sind dagegen Idorsia (+3,0%). Das Pharmaunternehmen erhält im Rahmen eines Lizenzabkommens frische Mittel von Neurocrine Biosciences.

