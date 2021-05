Aktien Schweiz: Deutliche Erholungsbewegung

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert auch am Donnerstagnachmittag deutlich erholt, wenngleich die amerikanische Leitbörse gemäss den aktuellen Indikationen erneut auf Verluste zum Auftakt zusteuert. Die Schweizer Börse macht damit den Rücksetzer des Vortages wieder wett. Vor dem Options-Verfalltag am morgigen Freitag an Europas Terminbörsen würden aber tiefere Kurse gegen Handelende hin nicht überraschen, sagen Händler.