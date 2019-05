Aktien Schweiz: Erholt sich von den jüngsten Verlusten

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag mehrheitlich fester. Händler sprechen von einer technischen Erholung von den jüngsten Abgaben. Das Geschäft verlaufe in relativ ruhigen Bahnen. Vor dem langen Wochenende in den USA und in Grossbritannien wollten die Anleger ihre Risiken zurückfahren und stellten daher offene Positionen glatt, heisst es weiter. Am Montag bleiben die Börsen in den USA und in London wegen Feiertagen geschlossen.